В Республике Алтай после землетрясения введен режим повышенной готовности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в Республике Алтай в связи с произошедшем в субботу землетрясением, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Андрей Турчак.

"Ввел в Республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия.

В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Глава региона пообещал провести обследования скважин и при необходимости организовать доставку питьевой воды.

"Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий", - отметил Турчак.

До конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб, добавил он. При необходимости дополнительных обследований Минстрой республики направит в районы своих специалистов.

Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме.

В Кош-Агачский район для координации работы выехал замглавы республики, министр здравоохранения Дмитрий Хубезов.

По словам Турчака, сообщения о разрушениях, появляющиеся в соцсетях, не соответствуют действительности.

"В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 08:50 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что в 08:48 (04:48 мск) в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района зарегистрированы подземные толчки силой в эпицентре 6,4 магнитуды. Сейсмическое событие ощущалось по всей территории Республики Алтай.