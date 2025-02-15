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После землетрясения на Алтае школы переведены на дистанционный формат обучения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Школы переведены на дистанционный формат после землетрясения в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщил в субботу глава района Серикжан Кыдырбаев.

"Образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения до полного обследования всех социальных объектов. В районе отменены все массовые мероприятия", - сказал он.

Кыдырбаев отметил, что после землетрясения все службы сработали оперативно. В сельских поселениях и на социальных объектах созданы комиссии, которые оценивают ситуацию на местах. Конструктивных разрушений по соцобъектам пока не выявлено.

"Есть жалобы на отопительные печи в частном секторе, в том числе на отдаленных стоянках. Возникли некоторые затруднения с водоснабжением в селах Старый Бельтир, Теленгит-Сортогой и Мухор-Тархата. В настоящее время проводится работа по организации подвоза воды в указанные поселения", - сообщил Кыдырбаев.

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Он напомнил, что Кош-Агачский район находится в сейсмоактивной зоне, и землетрясения там происходят достаточно часто, хотя их интенсивность, как правило, невелика. Только за прошлый год в регионе зафиксировано порядка 30 сейсмических событий.

Как сообщалось, в 08:50 (04:50 по Москве) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что в 08:48 местного времени в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района зарегистрированы подземные толчки силой в эпицентре 6,4 магнитуды.

Сейсмическое событие ощущалось по всей территории Республики Алтай.

Алтай Республика Алтай Кош-Агачский район
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