На калужском предприятии потушен возникший после падения БПЛА пожар

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации пожара, который возник после падения БПЛА на промпредприятии в Дзержинском районе региона.

"Как рассказывал ранее - на территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы. Пострадавших нет", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в ночь на субботу силы противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией Калужской области 12 БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе загорелось одно из строений.