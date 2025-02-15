За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 280 военнослужащих

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили свыше 280 военных, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 60 780 военных, заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, с начала боев на курском направлении противник потерял 363 танка, 268 БМП, 216 БТР, 1 879 боевых бронированных машин, 1 986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники.