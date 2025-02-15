Российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступательные действия на курском направлении, за сутки отражены три контратаки армии Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Отражены три контратаки противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Север" в ходе наступательных действий в Курской области нанесены удары по подразделениям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Новая Сорочина, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области".