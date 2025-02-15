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Издательство "Просвещение" подало в суд иск к ФАС

Издательство "Просвещение" подало в суд иск к ФАС
Фото: Анастасия Диева/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Издательство "Просвещение" подало иск в суд против Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), признавшей издательство нарушившим антимонопольное законодательство на рынке школьных учебников.

"АО "Издательство "Просвещение". Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными", - сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 13 февраля, других подробностей не сообщается.

Ранее ФАС России признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и выдала организации предписание о снижении цен на учебники по русскому языку, истории и биологии, а также обязало перечислить в бюджет РФ незаконно полученный доход в размере более 2 млрд рублей.

"Просвещение", со своей стороны, отказалось признавать в своих действиях нарушения антимонопольного законодательства. "В связи с озвученным ФАС России решением Издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции", - сообщали там.

ФАС России в апреле 2024 года возбудил антимонопольное дело в отношении издательства и установил, что компания занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по русскому языку, истории и биологии.

В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников по этим предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. "Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень", - заключали в ведомстве.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на школьные учебники.

ФАС Просвещение
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