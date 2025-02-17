Госдума не отменяет правительственный час с участием Лаврова в среду

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Запланированный на 19 февраля правительственный час в Госдуме с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова отменяться не будет, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Конечно, вернется. Они завтра, может, там (в Эр-Рияде - ИФ) на час - на два задержатся, и к вечеру обязательно будут дома", - сказал депутат, отвечая на вопрос журналистов, успеет ли Лавров вернуться к среде из Саудовской Аравии.

Слуцкий выразил уверенность, что в Эр-Рияде "переговоры будут проходить конструктивно, с уважением к партнерам".

По поручению президента Владимира Путина в Эр-Рияд вылетают Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.