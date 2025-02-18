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"Сахалин-2" продлил добычные лицензии до 2031 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Оператор СРП-проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" (совладельцы - российский"Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi) продлил добычные лицензии на период до 2031 года.

Как сообщается в ЕГРЮЛ и Росгеолфонде, лицензии на Лунский и Пильтун-Астохский участки на шельфе Охотского моря продлены с 19 мая 2026 года по 19 мая 2031 года.

Лунское нефтегазоконденсатное месторождение является основным поставщиком сырьевого газа для завода СПГ проекта "Сахалин 2". По объему извлекаемых запасов оно относится к разряду уникальных. Разработка месторождения, начавшаяся в 2009 году, проводится в естественном режиме со снижением пластового давления.

В настоящее время Лунское НГКМ находится на зрелой стадии разработки: извлечено более половины запасов природного газа, фонд эксплуатационных скважин реализован более чем на 90%, введена в работу установка по компримированию газа (дожимная компрессорная станция).

На данный момент ведется освоение газовой залежи в блоках 2-6. Блок 1 не разрабатывается из-за удаленности от платформы. Добыча реализуется с помощью единственной морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) "Лунская-А" (ЛУН-А).

В 2023 году ЦКР Роснедр утвердила новый план вариант разработки Лунского НГКМ. Утвержденный сценарий позволяет продлить период постоянной добычи газа с Лунского месторождения на пять лет (до 2033 года) и обеспечить прирост извлекаемых запасов углеводородов, сопоставимый с несколькими годами разработки месторождения.

Новый новый проект разработки месторождения в том числе направлен на обеспечение равномерности отборов газа в течение года; выравнивание профиля пластовых давлений по месторождению; увеличение межремонтного периода эксплуатации скважин.

Завод СПГ в Пригородном на юге острова введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2024 году произведено 10,2 млн т СПГ.

Росгеолфонд Газпром Сахалин-2
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