РФ и Индия подписали соглашение, упрощающее взаимодействие военных ведомств

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Индия подписали двустороннее соглашение, которое упростит взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий, сообщило Минобороны РФ во вторник.

18 февраля состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с послом Индии Винаем Кумаром, по завершении которой "было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий", говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области и подтвердили "нацеленность на последовательное укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства", сообщило Минобороны РФ.