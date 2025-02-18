В Кремле будут следить за обсуждением возможного создания общей армии ЕС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение возможного создания объединенной армии в Европейском союзе требует внимательного отслеживания, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что "до сих пор каких-то оборонных совместных проектов у Евросоюза не было".

"Мы пока не знаем, будет ли эта армия. Мы не знаем на каких основах она будет создаваться. И так далее и тому подобное", - сказал пресс-секретарь президента.