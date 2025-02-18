В ГД внесут проект об освобождении от призыва заключивших контракт бойцов СВО

Такую инициативу готовят депутаты совместно с представителями кабмина, сообщил глава комитета Думы по обороне Картаполов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий освобождение от призыва служащих по контракту на СВО, но не призывавшихся ранее на службу в ВС РФ, готовится к внесению в Госдуму, заявил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"Те, кто добровольно подписали контракт, но раньше не проходили службу в рядах Вооруженных сил по призыву и кто провел не менее шести месяцев на СВО, не должны призываться", - сказал Картаполов журналистам во вторник.

Он отметил, что соответствующий законопроект сегодня готовится совместно с коллегами из правительства.