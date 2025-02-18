Дмитриев заявил о полученном от США посыле, что две супердержавы не могут не общаться

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах в Эр-Рияде от американской стороны звучал важный посыл о необходимости диалога двух стран, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Было очень уважительное, спокойное общение, в том числе за обедом. Люди узнали друг друга гораздо лучше. И от американской стороны прозвучал очень важный посыл, что не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга", - сказал Дмитриев.

По его словам, "та логика, которая существовала при президенте Байдене, она отторгнута. Есть новая логика, где нужно общаться, надо понимать, в чем мы согласны, а если есть разногласия - в чем они", - отметил Дмитриев.

"Предстоит очень длинный путь. Но, безусловно, очень уважительное, позитивное, качественное общение (между представителями Москвы и Вашингтона)", - отметил глава РФПИ.

Дмитриев напомнил, что американские компании, покинув российский рынок, потеряли порядка $300 млрд. "Это было действительно удивлением (для них), и мы договорились, что экономические проекты могут в правильное время быть крайне позитивными для граждан наших стран", - сказал Дмитриев.