Российские военные сбили над Брянской область и Крымом еще 21 БПЛА

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило во вторник вечером об уничтожении еще 21 украинского беспилотника над Брянской областью и Крымом.

"В период с 21:30 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 20 БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Брянский губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале также сообщил о 20 дронах ВСУ, сбитых силами ПВО, и добавил, что "пострадавших и разрушений нет".

Ранее сообщалось о трех уничтоженных над этими регионами дронах ВСУ.