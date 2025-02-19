Песков прокомментировал сообщения СВР о возможных террористических действиях Киева

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения Службы внешней разведки по поводу возможных террористических действий Украины.

"От этого режима мы можем ждать все, что угодно. Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И очевидно, что эти-те будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. Здесь нам, конечно, всем нужно быть начеку", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Журналист опубликовал отрывок в своем телеграм-канале.

В пресс-бюро СВР РФ 19 февраля сообщили, что в Европе фиксируют нежелание Киева идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Украины чрезмерных уступок.

Для срыва переговоров, по информации европейцев, не исключены теракты против дипломатических представительств России в странах Европы, сообщают в СВР.

С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии", ввиду того, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении пресс-бюро. "Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту", - отметили в пресс-бюро СВР.



