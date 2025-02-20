Завершена герметизация повреждений корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы в порту Усть-Луга завершили герметизацию корпуса поврежденного из-за взрыва в машинном отделении танкера Koala (под флагом Антигуа и Барбуда), сообщает пресс-служба ведомства.

На повреждения наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа.

Специалисты Морспасслужбы также приступили к откачке воды из шахты правого борта. Вода без примесей ГСМ и нефтепродуктов попала внутрь через пробоину. Из машинного отделения ранее откачана вся нефтеводяная смесь.

"Продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна, пар подается с берега. На борту находится около 130 тыс. тонн мазута, и выгрузить его можно только в подогретом состоянии. Сейчас температура топлива достигла 47 градусов. В паровом котле поддерживается плюсовая температура, спасатели используют тепловые пушки", - говорится в сообщении.

В район швартовки танкера Koala из-за ухудшения ледовой обстановки направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Балтика". Оно будет обеспечивать безопасные условия проведения водолазных работ в условиях ледовой обстановки.

Морспасслужба также сообщает, что идет подготовка к буксировке аварийного судна на рейд морского порта Усть-Луга, определяется место безопасной стоянки танкера на рейде.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила 9 февраля, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного в танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Как сообщалось, судовладелец танкера Koala - Dahila International Co. - должен в срок не позднее трех месяцев принять меры по удалению из акватории порта поврежденного судна.