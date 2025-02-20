Поиск

Завершена герметизация повреждений корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы в порту Усть-Луга завершили герметизацию корпуса поврежденного из-за взрыва в машинном отделении танкера Koala (под флагом Антигуа и Барбуда), сообщает пресс-служба ведомства.

На повреждения наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа.

Специалисты Морспасслужбы также приступили к откачке воды из шахты правого борта. Вода без примесей ГСМ и нефтепродуктов попала внутрь через пробоину. Из машинного отделения ранее откачана вся нефтеводяная смесь.

"Продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна, пар подается с берега. На борту находится около 130 тыс. тонн мазута, и выгрузить его можно только в подогретом состоянии. Сейчас температура топлива достигла 47 градусов. В паровом котле поддерживается плюсовая температура, спасатели используют тепловые пушки", - говорится в сообщении.

В РоссииНа корпусе танкера в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждениеЧитать подробнее

В район швартовки танкера Koala из-за ухудшения ледовой обстановки направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Балтика". Оно будет обеспечивать безопасные условия проведения водолазных работ в условиях ледовой обстановки.

Морспасслужба также сообщает, что идет подготовка к буксировке аварийного судна на рейд морского порта Усть-Луга, определяется место безопасной стоянки танкера на рейде.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила 9 февраля, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного в танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Как сообщалось, судовладелец танкера Koala - Dahila International Co. - должен в срок не позднее трех месяцев принять меры по удалению из акватории порта поврежденного судна.

Морспасслужба Усть-Луга Koala
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭБ предложил застроить бывшие участки Хотина в Москве

ФСБ предотвратила теракт против чиновника администрации Саратовской области

Военная операция на Украине

Российские военные контролируют около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Российские военные контролируют около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Мишустин утвердил отставку замглавы Минпромторга РФ Бочарова

Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер

Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер
Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5885 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });