Кремль обеспокоен сообщениями о возможной отправке на Украину военных стран НАТО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены сообщениями о возможном направлении на Украину воинских контингентов из стран НАТО на фоне информации о намерении европейцев разместить в этой стране миротворцев, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все, иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счёт. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном, эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину", - сказал он.

Так он прокомментировал информацию о намерении британского премьер-министра Кира Стармера на следующей неделе представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 000 человек.

По словам Пескова, "это приобретает совсем иное значение" с точки зрения безопасности для России.

"Поэтому эта тема очень важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это. Хочу вам напомнить слова нашего министра иностранных дел, что, конечно же, размещение воинских контингентов стран, которые являются членами НАТО, на территории Украины не может для нас быть приемлемым", - сказал Песков.