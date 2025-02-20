Минэкономразвития ждет вступления в силу закона "О платформенной экономике" в сентябре

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития направило в правительство законопроект "О платформенной экономике", в I квартале запланировано его внесение в Госдуму, в случае принятия он вступит в силу в сентябре 2025 года, сообщило ведомство.

"Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями", - сказано в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что основное регулирование нового законопроекта "сосредоточено на решении вопросов деятельности посреднических цифровых платформ, они дают возможность одновременно разместить предложение о реализации товара или услуги, заключить сделку и провести оплату".

В законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и др.

Кроме того, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров.

"Одной из главных новелл законопроекта стала норма, в соответствии с которой определяется ответственность платформ и их партнеров перед потребителями. Так, платформы должны будут проверять партнеров через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации - ИФ) и госреестры, не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания информации об исполнении обязательных требований (по маркировке, сертификации и пр.). По отдельным категориям они должны будут проверить достоверность предоставленной информации (БАДы, лекарства, медизделия, пестициды и др.). При выявлении незаконного предложения - прекращать его размещение", - прокомментировал первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. По его словам, ответственность за достоверность представляемой информации будут нести непосредственно продавцы и исполнители услуг.

Законопроектом также уточняется порядок действий при обнаружении недостатков товаров или услуг. В частности, будет реализован функционал предъявления требований к продавцу (или исполнителю), по возврату товаров (через пункты выдачи заказов или курьерской доставкой) и денежных средств непосредственно на самой платформе. Отдельными пунктами вводится правовая определенность отношений между платформами и заказчиками с партнерами - исполнителями услуг - физлицами (ИП или самозанятыми).

"В частности, вводятся требования, при соблюдении которых отношения между оператором ПЦП (посредническая цифровая платформа - ИФ) или заказчиком и партнером-исполнителем признаются гражданско-правовыми. Закрепляем права и обязанности оператора платформы и исполнителя, предусматриваем механизмы поощрения добровольного социального страхования", - отмечает директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин.