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В России готовят льготы для месторождений редкоземельных металлов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов (РЗМ) к 2030 году до 45% с нынешних около 75%, обеспечив добычу на уровне 50 тысяч тонн, сообщил на Форуме будещих технологий глава Минпромторга Антон Алиханов, отметив, что для этого власти обсуждают предоставление льгот связанным с РЗМ проектам.

"По итогам ближайших шести лет это 50 тысяч тонн добычи этих металлов для крупнотоннажного производства. И доля импорта у нас, к сожалению, пока достаточно высокая - это примерно три четверти объема потребления: 75% и даже больше по некоторым позициям - это импорт. Мы планируем за 6 лет добиться снижения до 45%", - сказал министр.

"У нас запланировано создание 24 цепочек с производствами, которые будут охватывать весь цикл - от сырья до конечной продукции. Базовые технологии нам доступны, понятны, много проектов обсуждается (...) Могу сказать, что не все они экономически оправданы, но, тем не менее, мы готовим предложения совместно с нашими коллегами из Министерства финансов, Минэкономразвития с возможными какими-то льготами для подобных проектов - с тем, чтобы они стали рентабельными и были реализованы", - отметил Алиханов.

Он добавил, что при запуске проектов по добыче РЗМ необходимо оценивать их целесообразность, в том числе с учетом мировой конъюнктуры: "Здесь, конечно, очень важно смотреть на мир в целом. Потому что определенное увлечение определенными видами металлов, редкими, редкоземельными, привело к тому, что цены на эти металлы существенно снижаются, и целесообразность разработки этих месторождений - она становится нецелесообразной".

Также Минпромторг предлагает анализировать запуск собственных проектов с учётом возможности импорта РЗМ через диверсифицированные каналы, следует из выступления Алиханова. "Важно понимать уровень импортозависимости, сколько у тебя есть каналов поставок. Некоторые месторождения, откровенно говоря, ещё не дождались своего десятилетия, в которое они будут разработаны", - считает министр.

Минпромторг Минэкономразвития Антон Алиханов Минфин
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