Путин поручил обеспечить надведомственный механизм управления технологическим развитием

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны.

"По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологического развития и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения", - сказал он, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.