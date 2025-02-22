Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае в ночь на субботу, сообщает пресс-служба МВД РФ по региону в субботу.

Авария произошла в Карымском районе. Находившийся за рулем Nissan Wingroad 19-летний житель села Нарын-Талача, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, автомобиль, столкнувшись с дорожным ограждением, вылетел в кювет и опрокинулся, говорится в сообщении.

Водитель и трое его пассажиров, в том числе две 17-летние девушки, погибли. Еще две девушки госпитализированы.