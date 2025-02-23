Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили российских военных с 23 февраля и пожелали им здоровья и успехов.

"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов, всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", - сказал Овчинин в видеообращении, распространенном "Роскосмосом".

По словам Вагнера, российские военные несут службу, помогая дальнейшему развитию и укреплению страны.

"Мы поздравляем всех военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации с праздником и желаем им крепкого здоровья, успехов и вернуться домой с победой", - сказал Горбунов.