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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили российских военных с 23 февраля и пожелали им здоровья и успехов.

"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов, всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", - сказал Овчинин в видеообращении, распространенном "Роскосмосом".

По словам Вагнера, российские военные несут службу, помогая дальнейшему развитию и укреплению страны.

"Мы поздравляем всех военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации с праздником и желаем им крепкого здоровья, успехов и вернуться домой с победой", - сказал Горбунов.

МКС Роскосмос
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