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Лавина сошла на горную автодорогу в Дагестане

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Лавина сошла на участок автодороги в Тляратинском районе Дагестана, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"От командира Дагестанской военизированной противолавинной части в 21:20 (мск) 22 февраля поступила информация о том, что на участке автодороги "Тахота - Тлянада" ниже села Тлянада Тляратинского района сошла лавина. Лавина объемом 1 280 куб. метров вышла на дорожное полотно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы, в настоящее время автомобильное сообщение с селом Тлянада отсутствует, имеется только пеший проход. Планируется, что расчистка автодороги начнется 23 февраля в 08:00 (по Москве).

Дагестан МЧС России
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