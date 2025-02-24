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В Кремле призвали усилить охрану российских дипмиссий после взрыва в Марселе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что охрана российских диппредставительств должна быть усилена после взрыва на территории консульства в Марселе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, требуется. И разумеется по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом, все было уже сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел", - сказал он.

24 февраля утром произошел взрыв на территории российского консульства в Марселе произошел взрыв. О пострадавших ничего не сообщается. В российском МИД заявили, что случившееся имеет признаки теракта.

По данным полицейского источника BFMTV, примерно в 7:30 по местному времени в здание бросили два взрывных устройства, сдетонировало одно из них.

Дмитрий Песков МИД Франция Марсель
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