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Новую вакцину от ветрянки в России планируют зарегистрировать до 2027 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В России проведут клиническое исследование новой вакцины от ветряной оспы с участием детей от девяти месяцев; регистрация вакцины в стране ожидается в 2026-2027 годах, сообщили "Интерфаксу" в Сеченовском университете, который примет участие в клиническом исследовании препарата.

"Первый МГМУ станет участником рандомизированного клинического исследования новой вакцины от ветряной оспы с участием детей от 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Клиническое исследование будет проведено в Москве, Петербурге, Самаре, Саратове, Перми и Пятигорске на базе семи исследовательских центров, в том числе Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава, Научно-исследовательского института педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ имени Пирогова и Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА.

В феврале 2023 года вакцина прошла процедуру преквалификации Всемирной организации здравоохранения, что подтверждает ее соответствие международным стандартам эффективности и безопасности.

Вакцина появится в России благодаря сотрудничеству биофармацевтической компании "Нанолек" и южнокорейской биофармацевтической компании GC Biopharma. "Нанолек" получила разрешение на проведение рандомизированного клинического исследования.

Ветряная оспа - одна из самых распространенных инфекций в мире. Она может вызывать тяжелые осложнения, особенно у детей до одного года и взрослых.

Минздрав Нанолек ФМБА GC Biopharma Сеченовский университет
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