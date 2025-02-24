Лондон ввел санкции против сенатора Канокова и замглавы МЧС РФ Попова

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в понедельник расширили антироссийские санкции, добавив в них российского сенатора Арсена Канокова, сообщает британское правительство.

Под ограничения также попал замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Денис Попов.

Кроме того, санкции введены против гендиректора телеканала "Царьград" Натальи Тюриной.

Согласно опубликованному документу, среди компаний, попавших под санкции, - Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Институт теоретической и прикладной механики им. Христиановича.