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Лондон ввел санкции против сенатора Канокова и замглавы МЧС РФ Попова

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании в понедельник расширили антироссийские санкции, добавив в них российского сенатора Арсена Канокова, сообщает британское правительство.

Под ограничения также попал замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Денис Попов.

Кроме того, санкции введены против гендиректора телеканала "Царьград" Натальи Тюриной.

Согласно опубликованному документу, среди компаний, попавших под санкции, - Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Институт теоретической и прикладной механики им. Христиановича.

Денис Попов МЧС РФ Великобритания Арсен Каноков Царьград Наталья Тюрина
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