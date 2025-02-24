Первый этап выставки "Память сильнее времени. Дважды победители" открылся в Музее Победы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первый этап выставочного проекта "Память сильнее времени. Дважды победители", посвященный специальной военной операции, открылся в Музее Победы открылся в понедельник.

"Место для экспозиции выбрано как нельзя точно: у Музея Победы на сегодняшний день накоплен самый большой опыт историко-экспозиционного осмысления событий, современниками которых мы стали. Проект "Память сильнее времени. Дважды победители" продолжает эту линию", - написала министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "трофеи, взятые нашими бойцами в бою, документальные кадры трагедии мирных жителей, попавших под вражеский огонь, должны заставить задуматься о героизме тех, кто вынужден вновь, спустя 80 лет после Великой Победы, сражаться за нашу свободу и мирное небо".

Кроме того, министр сообщила, что по всей стране уже организовано свыше 1 800 выставок на тему СВО.

Выставочный проект организован в рамках распоряжения президента России о проведении Года защитника Отечества.

Выставка организована министерством энергетики РФ, министерством культуры РФ, министерством обороны РФ, фондом "Защитники Отечества", Общероссийским народным фронтом и Музеем Победы в рамках распоряжений президента России о проведении Года защитника Отечества.

На выставке представят беспилотную технику и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий. В экспозицию также войдут документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобожденных регионов.