Поиск

Первый этап выставки "Память сильнее времени. Дважды победители" открылся в Музее Победы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первый этап выставочного проекта "Память сильнее времени. Дважды победители", посвященный специальной военной операции, открылся в Музее Победы открылся в понедельник.

"Место для экспозиции выбрано как нельзя точно: у Музея Победы на сегодняшний день накоплен самый большой опыт историко-экспозиционного осмысления событий, современниками которых мы стали. Проект "Память сильнее времени. Дважды победители" продолжает эту линию", - написала министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "трофеи, взятые нашими бойцами в бою, документальные кадры трагедии мирных жителей, попавших под вражеский огонь, должны заставить задуматься о героизме тех, кто вынужден вновь, спустя 80 лет после Великой Победы, сражаться за нашу свободу и мирное небо".

Кроме того, министр сообщила, что по всей стране уже организовано свыше 1 800 выставок на тему СВО.

Выставочный проект организован в рамках распоряжения президента России о проведении Года защитника Отечества.

Выставка организована министерством энергетики РФ, министерством культуры РФ, министерством обороны РФ, фондом "Защитники Отечества", Общероссийским народным фронтом и Музеем Победы в рамках распоряжений президента России о проведении Года защитника Отечества.

На выставке представят беспилотную технику и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий. В экспозицию также войдут документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобожденных регионов.

Ольга Любимова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Неблагоприятные условия для накопления влаги на полях юга России пока сохраняются

Под британские санкции попал президент "ЭР-Телеком Холдинга" Кузяев

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Россия прекратит бои на Украине, когда переговоры дадут твердый результат

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });