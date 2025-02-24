Минпромторг устранит ограничения на уплату утильсбора при ввозе в РФ машин из стран ЕАЭС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг уточнит правила уплаты утильсбора на автомобили при их ввозе в Россию с территории стран ЕАЭС, чтобы сбор можно было уплачивать не только на имеющиеся в соответствующем перечне ФТС модели автомобилей, но и на любые другие.

Министерство подготовило поправки в постановление правительства об утильсборе, которые размещены на сайте regulation.gov.ru. Как отмечается в пресс-релизе к проекту, предлагаемые меры устранят некоторые ограничения во взаимной торговле на внутреннем рынке ЕАЭС.

Минпромторг начал публиковать перечень автомобилей для исчисления утильсбора, формируемый ФТС России с учётом средней стоимости каждой модели, с прошлого года. Перечень уже довольно широк и периодически обновляется: на сегодня в него входят почти 6,5 тыс. наименований.

"Предлагаемая донастройка регламентирует механизм уплаты утильсбора в отношении тех автомобилей, которые отсутствуют в перечне ФТС России. Несмотря на то, что такие случаи не носили массовый характер, для них была разработана индивидуальная процедура расчёта суммы утилизационного сбора", - отмечает пресс-служба Минпромторга.

Устранение препятствий для уплаты утильсбора позволит корректно оформлять и ставить на учёт иномарки, даже если они не указаны в перечне ФТС в той его редакции, которая действует на момент ввоза, пояснили в министерстве.



