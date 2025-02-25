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Температура на всей азиатской части РФ к концу недели будет ниже нормы на 8-10 градусов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Температура на 8-10 градусов ниже нормы к концу недели будет на всей азиатской территории России, что связано с затоком очень холодных воздушных масс из полярных регионов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Произойдет вхождение просто очень холодных воздушных масс из полярных регионов, что приведет к тому, что уже к концу недели на азиатской части страны повсеместно температура будет ниже норма на 8-10 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что резкое понижение температуры произойдет в центре Красноярского края, где температура от вторника к четвергу понизится на почти 20 градусов.

Поступление холодных воздушных масс затронет и Иркутскую область, и Забайкалье. "Минимальные температуры в Сибири будут до минус 45 градусов, на западе Якутии - до минус 42 - минус 49 градусов", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд азиатская часть РФ погода прогноз
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