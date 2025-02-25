В Госдуме предложили реанимировать законопроект о работе ЦОД

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Депутат от "Новых людей" Антон Ткачев в ходе выступлений от фракций в Госдуме предложил создать рабочую группу для ускорения принятия правительственного законопроекта о работе центров обработки данных (ЦОД), что позволит восполнить существующий сейчас дефицит серверных мощностей для развития искусственного интеллекта (ИИ).

"Сегодня огромные инвестиции вкладываются в искусственный интеллект, много говорим об этом, но, коллеги, у нас сегодня, к сожалению, нет закона об искусственном интеллекте, где конкретно прописано, что это за сущность", - сказал депутат. Он напомнил, что сейчас регулирование ИИ действует в экспериментальном формате, только в Москве и ограничено по времени.

"Мы запускаем масштабные проекты, у нас даже есть госпрограмма по искусственному интеллекту, но полноценного закона до сих пор нет", - заявил Ткачев.

Депутат отметил, что в России, с одной стороны, IT-компании говорят о нехватке вычислительных мощностей для ИИ, с другой - в стране есть майнинговые центры, которые могли бы быть переоборудованы под нужды ИИ, однако на законодательном уровне нет механизма, позволяющего сделать это оперативно. "Мы часто слышим от IT-компаний о том, что у нас дефицит вычислительных мощностей по искусственному интеллекту. Значит, этот дефицит надо все-таки как-то убирать с помощью законотворческой работы, потому что вроде бы есть эти вычислительные мощности, но с другой стороны, мы слышим о их дефиците", - сказал он.

Депутат также отметил, что сегодня майнинговый центр может присоединиться к энергосистеме, а центры для ИИ и классических вычислений сталкиваются с проблемами.

Для решения проблемы Ткачев предложил создать временную рабочую группу для ускорения принятия правительственного закона о классических ЦОД, который с 2022 года находится на стадии первого чтения. "Без закона мы этот айсберг не сдвинем", - добавил он.

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1195296-7 о регулирования деятельности центров обработки данных в июне 2021 года. Первое чтение он прошел в апреле 2022 года. Он предусматривает введение в правовое поле понятия ЦОД как специализированных сооружений связи, т.е. инфраструктурных объектов. Законопроект устанавливает обязанности операторов ЦОД, вводит перечень информации, которую данные субъекты должны предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области связи. "В перспективе операторы ЦОД, которые в настоящее время вынужденно являются операторами связи, смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код внешнеэкономической деятельности, введение которого планируется после вступления в силу законопроекта", - говорилось в пояснительной записке.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для технологий искусственного интеллекта был введен в Москве с 1 июля 2020 года на пять лет. Участниками ЭПР могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и занимающиеся разработкой или внедрением ИИ. Мэрия Москвы определяет условия и порядок реализации этих технологий, включая обработку обезличенных персональных данных.

28 января 2021 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий устанавливать экспериментальные правовые режимы для цифровых инновационных проектов. Этот закон предоставляет компаниям возможность сокращать затраты и ускорять внедрение новых технологий, включая ИИ, в различных регионах. Госдума также приняла закон о страховании рисков, связанных с внедрением ИИ.