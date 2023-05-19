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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минцифры увеличит число ЦОДов для госинформсистем к 2030 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минцифры разрабатывает план размещения ЦОДов для государственных информационных систем (ГИС), их число планируется нарастить к 2030 году до 15 с 9 в настоящее время, сообщил журналистам на выездном заседании думского комитета по информполитике замглавы министерства Евгений Филатов.

По его словам, сейчас ЦОДы, обслуживающие платформу "Гособлако", на которой размещаются ресурсы ГИС, расположены в 4 городах, к 2030 году число городов планируется расширить до 9.

Как отметил замминистра, сейчас порядка 70-75% мощностей ЦОДов сосредоточено в Москве, а с точки зрения задержек передачи данных удаленность ЦОДов от регионов, особенно Дальнего Востока, является критичным для информационных систем.

"У нас есть сейчас задание Совета безопасности совместно проработать детальный план по размещению ЦОДов под государственные информационные системы, которые будут охватывать основные регионы России, поскольку для регионов проблема ЦОДов сейчас особенно важна", - сказал Филатов. Предварительная схема размещения ЦОДов уже подготовлена, но она будет уточнятся.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, также отметил важность темы развития центров обработки данных за пределами центральной части России, потому что, по его словам, 85% всех ЦОДов России расположены в Москве, Подмосковье и Петербурге. "И это, конечно же, неправильно, учитывая масштабы нашей страны", - отметил глава комитета.

Замглавы Минцифры напомнил, что в 2018 году министерство провело анализ размещения ГИС, который показал отсутствие единых подходов госорганов к этому вопросу, в том числе - к обеспечению информационной безопасности. В связи с этим был запущен эксперимент по размещению ресурсов ГИС на платформе "Гособлако".

"На данный момент он (эксперимент - ИФ) показал свою успешность, мы предоставляем сейчас мощности на базе коммерческих ЦОДов централизованно для уже более 30 органов госвласти. Это огромный объем оборудования с унифицированным подходом к обеспечению информационной безопасности, с единым подходом по технологическим стандартам и единым тарифам", - сказал замминистра.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ЦОДах. По словам Хинштейна, законопроект, в частности, вводит в правовое поле понятие ЦОД, их российскую классификацию. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, высказал мнение, что в проекте необходимо предусмотреть возможность выхода ЦОД на оптовый рынок электроэнергии.

Гособлако Минцифры ГИС Евгений Филатов Ростелеком Александр Хинштейн
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