Госкомпаниям с выручкой свыше 2% ВВП продлят льготу по расчету нормативов концентрации

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банк России решил продлить на год срок действие льготы для банков по применению риск-веса 50% для расчета нормативов концентрации в отношении государственных компаний с выручкой свыше 2% ВВП, говорится в отчете об итогах консультативного доклада, посвященного регулированию рисков кредитной концентрации.

ЦБ планировал отменить эту льготу с 2028 года, но, обсудив с банковским сообществом, сдвинул срок на 2029 год.

"Это позволит банкам более плавно перейти к соблюдению требуемого уровня нормативов в отношении таких компаний, а самим компаниям предоставит дополнительное время на диверсификацию заемных средств", - говорится в отчете ЦБ.

С 1 января 2029 года эффективным ограничителем концентрации на компании, подпадающие под эту льготу, для системно значимых банков станет норматив Н30, и эта льгота перестанет иметь смысл, отмечает ЦБ.

По итогам обсуждения ЦБ также принял решение смягчить и упростить отдельные критерии операционной независимости компаний, при соответствии которым последние можно будет не объединять в группу связанных заемщиков. С одной стороны, регулятор упростит требования к составу совета директоров операционно независимой компании (не будет требовать наличия 50% директоров, не связанных с контролирующим акционером). С другой стороны, он поднимет требование по доле независимых директоров до 25% с заявленных в докладе 20% (медианное значение доли независимых директоров в советах директоров крупнейших российских компаний составляет примерно 35%).

Кроме того, ЦБ планирует ввести пороги существенности для кросс-поручительств и кросс-дефолтов между компаниями одной группы, чтобы исключить необходимость группировки компаний с незначительными взаимными обязательствами.

ЦБ также хочет разрешить банкам применять критерий существенности: финансовые "дочки" банка, финансирующие бизнес акционера незначительно, будут исключаться из группы связанных лиц. Некоторые дочерние финансовые компании (в частности, лизинговые) могут иметь незначительные кредитные требования к компаниям акционера на рыночных условиях, что практически не увеличивает рисков банка. Нефинансовые "дочки" банка не будут входить в расчет норматива Н25, но будут ограничены риск-чувствительным лимитом.

Отдельным банковским группам, которые проводят качественный кредитный анализ и представляют регулятору детальную информацию о конечных носителях риска, в 2025 году может быть разрешено исключить из расчета концентрации дочерние консолидируемые лизинговые и факторинговые организации. Банки представили информацию о деятельности своих дочерних организаций в рамках проведенного в ноябре 2024 году пилотного опроса. Форма станет обязательной для регулярного заполнения банками, которые будут пользоваться льготой.

"Право не рассчитывать норматив Н6 на дочерние лизинговые и факторинговые компании будет предоставляться банкам только при условии консолидации таких компаний и при выполнении требований к прозрачности финансирования и оценке кредитоспособности конечных заемщиков (лизингополучателей, дебиторов). На уровне банковской группы контроль за концентрацией не изменится, экспозиция банковской группы на конечных лизингополучателей и дебиторов продолжит включаться в норматив Н21", - говорится в материалах ЦБ.