Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"
Над южным пригородом Бейрута поднимается дым после израильских авиаударов 11 марта 2026 года
Фото: Adri Salido/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам радикального движения "Хезболла" по всему Ливану, сообщили израильские военные.

"За последние часы Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по объектам террористической инфраструктуры, принадлежащим террористической организации "Хезболла" по всему Ливану", - говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что в ходе ударов были демонтированы "десятки пусковых установок, которые были готовы к запуску", а также нейтрализованы десятки боевиков "Хезболлы", которые готовились осуществить запуски ракет в направлении Израиля.

"Одновременно Армия обороны Израиля в течение 30 минут нанесла удары по 10 объектам террористов в районе Дахия, включая штаб-квартиру разведки, штаб-квартиру подразделения "Радван" и дополнительные командные пункты", - отметили военные.

Кроме того, израильские ВВС, управляемые наземными войсками, нанесли удары по более чем 20 целям.

Тем временем движение "Хезболла" заявило, что рано утром в четверг запустило ракеты по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива.

Ранее "Хезболла" объявила, что атаковала мошав (населенный пункт) Штула на севере Израиля.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хезболла Тель-Авив ЦАХАЛ Израиль Ливан
