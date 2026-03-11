Гражданин США заочно арестован в России по делу об ущербе "ВСМПО-Ависма" на 5 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский суд по ходатайству следователя заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона, который обвиняется в причинении ущерба корпорации "ВСМПО-Ависма" на 5,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По версии следствия, он злоупотребил полномочиями руководства ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", чем причинил ущерб предприятию на сумму более 5,1 млрд рублей. Райхельсону вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Подробности дела не раскрываются.

Он объявлен в международный розыск.

В пресс-службе "ВСМПО-Ависма" сообщили "Интерфаксу", что "внимательно следят за ситуацией", но комментарии по данной теме являются прерогативой правоохранительных и судебных органов.

"Мы не располагаем какой-либо информацией сверх того, что уже опубликовано", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Райхельсона обвиняли по делу о хищении 1,5 млрд рублей при закупке титанового сырья для "ВСМПО-Ависма".

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.