Госфильмофонд к 80-летию Победы запустит канал на Rutube

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госфильмофонд России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает канал на Rutube, где будут размещены фильмы о войне, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"К 80-летию Победы Госфильмофонд запустит канал на Rutube, где будут размещены фильмы о Великой Отечественной войне. Кроме того, уже началось техническое вещание кабельного канала "Госфильмофонд. Машина времени", который будет транслировать документальное кино и хронику разной тематики", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она также сообщила, что еще одним проектом к 80-летию Победы станет мультимедийная "Карта Победы", которая готовится совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте России.

Министр уточнила, что в коллекции Госфильмофонда хранится более 115 тыс. наименований фильмов, из которых оцифрованы около 10%. В перспективе - увеличение объема коммерческой реставрации материалов. Госфильмофонд также планирует открыть студию документального кино для создания и хранения кинолетописи России.