Лавров прибыл в Турцию

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в ходе переговоров в Турции Лаврову "предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки".

Ранее сообщалось, что визит главы главы российской дипломатии ожидают в Тегеране. Как утверждает агентство Tasnim со ссылкой на представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, Лавров посетит страну на предстоящей неделе.