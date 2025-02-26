Кремль при необходимости может оперативно подготовить новый разговор с Трампом

Пока такая беседа не планируется

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На данный момент нового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не планируется, но при необходимости планы оперативно могут меняться, и он всегда может состояться, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"При необходимости он всегда может состояться, диалог возобновлен. Но пока таких планов нет, в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли очередной телефонный разговор двух президентов.

"По личной встрече пока нет уточнений, есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов", - продолжил Песков.

По его словам, "сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде". "Готовятся контакты на экспертном уровне по линии Министерств иностранных дел, но и затем они будут продолжены. Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента.

Путин и Трамп поговорили по телефону 12 февраля. Встреча делегаций двух стран прошли 18 февраля в Саудовской Аравии.