Поиск

Песков не комментирует возможное соглашение США и Украины по редкоземельным металлам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев касательно возможного подписания в пятницу соглашения Украины и США по редкоземельным металлам, так как пока официальных заявлений на этот счет не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреУкраинское правительство в среду рекомендует подписать соглашение с США по редкоземельным металламЧитать подробнее

"Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет, мы только слышали, что действительно, вроде бы, (президент Украины - ИФ) Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что- другое - посмотрим, пока официальных заявлений на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли информацию о том, что Украина подпишет соглашение с США по редкоземельным металлам в пятницу.

"Что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время так много этого всего и так мало всего соответствует действительности, что поэтому очень трудно ориентироваться", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле

Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль Погребки и Орловку в Курской области

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Закон об ограничении случаев заключения под стражу одобрен Советом Федерации

ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });