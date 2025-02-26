Песков не комментирует возможное соглашение США и Украины по редкоземельным металлам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев касательно возможного подписания в пятницу соглашения Украины и США по редкоземельным металлам, так как пока официальных заявлений на этот счет не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет, мы только слышали, что действительно, вроде бы, (президент Украины - ИФ) Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что- другое - посмотрим, пока официальных заявлений на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли информацию о том, что Украина подпишет соглашение с США по редкоземельным металлам в пятницу.

"Что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время так много этого всего и так мало всего соответствует действительности, что поэтому очень трудно ориентироваться", - добавил представитель Кремля.