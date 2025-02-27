Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи в четверг зафиксировали четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5 эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из сейсмособытий зарегистрировано в 4:15 по местному времени (19:15 среды мск). Эпицентр находился в 95 км северо-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский муниципальный округ Камчатского края).

Как сообщили в краевом главке МЧС РФ, в Никольском подземные толчки ощущались силой до 5 баллов. В селе Крутоберегово и поселке Усть-Камчатск на востоке полуострова - до 4 баллов.

Спустя примерно час в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,2. По данным МЧС, в Усть-Камчатске подземные толчки могли ощущаться силой до 3 баллов.

Еще два землетрясения магнитудой 3,8 и 4,0 произошли в четверг утром в 101 км от Никольского и в 99 км от Петропавловска-Камчатского соответственно.

Согласно сообщению МЧС, во всех случаях угроза цунами не объявлялась.