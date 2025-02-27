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Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Трамп сократил 90% контрактов USAID, к Луне стартовал американский посадочный аппарат, землетрясения у Камчатки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Администрация Трампа сокращает 90% контрактов USAID на $60 млрд. Будут аннулированы почти почти 5,8 тыс премий агентства.

- Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Гладков.

- Трамп не намерен ослаблять санкции против РФ в рамках украинского урегулирования. Он также заявил, что не может гарантировать скорое окончание конфликта.

- Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась.

- К Луне стартовал новый американский посадочный аппарат. Его посадка в районе Южного полюса Луны планируется 6 марта.

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