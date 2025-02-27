Средства ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на четверг 19 дронов ВСУ над Орловской, Курской, Белгородской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.

"12 БпЛА - над территорией Орловской области, три БпЛА - над территорией Курской области, три БпЛА - над территорией Белгородской области и один БпЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона.