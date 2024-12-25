В Израиле россиян предупредили о мошенничестве с оформлением разрешения на въезд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Участились случаи мошенничества, когда туристов перенаправляют на поддельные сайты с целью получить оплату за электронное разрешение на въезд в Израиль ETA (Electronic Travel Authorization), предупредило Минтуризма Израиля.

"Министерство туризма Израиля обращает внимание российских граждан на участившиеся случаи мошенничества, связанные с оформлением разрешения на въезд в страну. Мошенники используют поддельные сайты для незаконного получения средств", - говорится в сообщении.

Единственный сайт для оформления разрешения ETA - официальный ресурс управления народонаселения и миграции Израиля.

"К сожалению, в поисковых системах сайты-двойники часто появляются на первых строчках, вводя в заблуждение потенциальных туристов. Мы призываем всех путешественников быть предельно бдительными и проверять подлинность сайтов, прежде чем предоставлять личную информацию и совершать оплату" - подчеркнул директор департамента Минтуризма Израиля в России Владимир Шкляр.

С 1 января 2025 года оформление ETA станет обязательным для граждан стран, имеющих cоглашение с Израилем о безвизовом режиме, включая Россию. Сбор за его оформление составит 25 шекелей, что приблизительно равно 700 российским рублям. Пока ETA можно оформить добровольно.