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Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития для поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, работающих в сфере туризма, предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с 1-3 кварталов на конец 2025 года, сообщил на заседании правительственной комиссии замглавы ведомства Дмитрий Вахруков

"Несмотря на то, что окончательное решение Роспотребнадзором по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне еще не принято, Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с 1-3 кварталов 2025 года на конец 2025 года. Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне", - цитирует его пресс-служба министерства.

По инициативе Минэкономразвития Корпорацией МСП запущена горячая линия поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Анапе или Темрюкском районе Краснодарского края и пострадавших в результате ЧС. Предприниматели могут получить информацию по специальным мерам поддержки и правовым вопросам, в том числе по отсрочке банковских платежей.

"Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов с 1 - 3 кварталов 2025 года. А в части крупных туристических инвестпроектов прорабатывается вопрос об освобождении от применения мер ответственности за неисполнение плана-графика реализации проектов", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, на территории Анапы и Темрюкского района работают 1 223 организации и индивидуальных предпринимателей с видами экономической деятельности "Туризм", в их числе гостиницы санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства и туроператоры.

Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с администрацией Краснодарского края, отраслевыми объединениями и бизнесом для оперативного реагирования на запросы отрасли.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 28 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Дмитрий Вахруков Минэкономразвития Роспотребнадзор Анапа Краснодарский край Темрюкский район
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