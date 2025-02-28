В Кремле заявили о внимании военных РФ к процессам в Швеции после ее вступления в НАТО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Москва внимательно следит за ситуацией вокруг военной инфраструктуры Швеции как нового члена НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом речь идет о полноформатном участии (Швеции) в альянсе (НАТО), поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают и мониторят, и принимают соответствующие меры", - сказал представитель Кремля, комментируя в пятницу по просьбе журналистов высказывание представителя Швеции о том, что может стать целью России после завершения СВО.

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, в частности, ранее заявил: "Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район. Мы должны быть готовы".



