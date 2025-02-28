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Минфин и ЦБ поддержали идею об учете "долговых ЦФА" в общей базе по налогу на прибыль

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин и Банк России поддерживают идею об учете доходов и расходов по "долговым ЦФА (цифровым финансовым активам)" в общей базе по налогу на прибыль организаций, соответствующие изменения будут внесены в законодательство, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас все операции с ЦФА должны учитываться в отдельной налоговой базе. Эмитент не может учитывать расходы по обслуживанию долга в одной налоговой базе с доходами по своей основной деятельности, что снижает экономическую целесообразность привлечения долга путем выпуска ЦФА по сравнению с обычным договором займа, отмечал ранее ЦБ.

"Есть отдельные виды цифровых финансовых активов, которые по своей природе сходны с облигациями, с векселями, которые могут использоваться для того, чтобы организации привлекали финансирование с рынка от большого количества инвесторов, используя ЦФА. В этом случае мы готовы пойти навстречу, у нас неоднократные были обсуждения вместе с Центробанком на площадке Минфина, что давайте в отраслевом законодательстве выделим эту категорию, называемую "долговые ЦФА", и по этим "долговым ЦФА" мы готовы расходы, доходы по ним учитывать в общей базе, по аналогии с тем, как это сейчас происходит по процентам по кредитам в банках, по процентам по облигациям", - сказал Сазанов на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"Здесь мы готовы идти навстречу. И Центробанк тоже понимает эту проблему и сказал, что соответствующие изменения в отраслевое законодательство должны быть внесены, после чего последуют изменения в Налоговый кодекс", - добавил он.

По словам Сазанова, другие виды ЦФА можно будет учитывать в общей базе после того, как появится отраслевое регулирование, поскольку, когда нет признанных рыночных котировок, нет ликвидности, такие инструменты могут использоваться для оптимизации налоговой базы.

"Если рынок созреет, если появятся обращающиеся ЦФА, назовем их так, как у нас есть обращающиеся ценные бумаги, как у нас есть обращающиеся производные финансовые инструменты, тогда можно говорить об учете расходов и доходов по такого рода ЦФА в общей базе, а до тех пор, пока не создано отраслевое регулирование, это понятие "обращающиеся ЦФА", то, конечно, необходимо доходы и расходы по ним учитывать в отдельной базе", - сказал Сазанов.

Кроме того, Минфин пока не планирует признавать цифровые платформы агентами для выплаты налогов на профессиональный доход (специальный налоговый режим для самозанятых).

"У нас сейчас банки могут выступать агентами физлиц. Если такой запрос появится, мы, конечно, готовы будем обсуждать, но сейчас изменений в этой части не планируется, во всяком случае, в первом полугодии этого года", - сказал Сазанов журналистам.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

По итогам прошлого года 95% рынка заняли ЦФА на право денежного требования, представляющие собой "цифровые облигации", оценивал аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов. Эти инструменты представляют собой обычные облигации за тем исключением, что они торгуются не на Московской бирже, а на ЦФА-платформах организаторов.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 14 участников: платформы Т-Банка, ВТБ банка, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформу Сбербанка, Альфа-банка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

Алексей Сазанов Банк России Минфин ЦФА
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