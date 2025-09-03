Понятие "долговых ЦФА" пропишут в отраслевом законе для их учета в общей налоговой базе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Проектируются изменения в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые позволят учитывать расходы на выпуск "долговых ЦФА" в общей базе по налогу на прибыль организаций, сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов в ходе ВЭФ-2025.

Ранее Минфин и ЦБ поддержали идею учета "долговых ЦФА" в общей базе, но велось обсуждение о том, вносить ли соответствующие поправки в Налоговый кодекс или в отраслевое законодательство.

"Я надеюсь, что мы основные развилки прошли. Это не будет изменением Налогового кодекса, это будет изменением закона о цифровых финансовых активах, по крайней мере пока проектируется именно в таком режиме", - сказал Гузнов.

"Речь именно о том, чтобы институционализировать, выделить в качестве отдельного инструмента долговые цифровые финансовые активы с тем, чтобы в отношении его распространить режим, позволяющий относить на расходы все издержки, которые связаны с выпуском ЦФА", - добавил он.

Сейчас все операции с ЦФА должны учитываться в отдельной налоговой базе. Эмитент не может учитывать расходы по обслуживанию долга в одной налоговой базе с доходами по своей основной деятельности, что снижает экономическую целесообразность привлечения долга путем выпуска ЦФА по сравнению с обычным договором займа, отмечал ранее ЦБ.

Замминистра финансов Алексей Сазанов в феврале заявлял, что другие виды ЦФА можно будет учитывать в общей базе после того, как появится отраслевое регулирование, поскольку, когда нет признанных рыночных котировок, нет ликвидности, такие инструменты могут использоваться для оптимизации налоговой базы.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.