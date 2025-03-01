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Россияне с 1 марта могут устанавливать самозапрет на оформление кредитов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - 1 марта вступает в силу закон о возможности устанавливать самозапрет на оформление кредитов.

"Таким образом у граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников", - сказал ранее, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это помешает преступникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные", - отметил он.

Еще один закон, вступающий в силу с 1 марта, предусматривает, что в рекламе кредитов и займов банки и микрофинансовые организации будут обязаны указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, либо ссылку на сайт с данной информацией. Также появится предупреждение о рисках.

"Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение", - считает Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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