Ротация инспекторов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС прошла ротация 27-й команды наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом" в субботу.

"В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что маршрут впервые прошел полностью по территории РФ под защитой военнослужащих.

Ротация инспекторов должна была состояться месяц назад, но она дважды была перенесена из-за провокаций ВСУ.

"Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", - добавили в госкорпорации.

"В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - подчеркнули в "Росатоме".

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").