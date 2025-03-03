Нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Огнеборцы тушат пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ в понедельник.

"Сегодня ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания", - говорится в сообщении ведомства.

Угрозы для жителей ближайших районов нет, подчеркнули в ведомстве. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха.