Корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы на учениях в Индийском океане

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экипажи корветов "Резкий", "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" провели учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник.

"В ходе отработки задач артиллерийские расчеты в дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М", - говорится в сообщении.

По словам военных, все условные надводные и воздушные цели были поражены. "Также корабли применили систему постановки пассивных помех и ухода от ответного ракетного удара условного противника", - сообщили в ТОФ.

В пресс-службе заявили, что экипажи кораблей отработали задачи по отражению атаки средств воздушного нападения и ведению морского боя с отрядом кораблей условного противника.

"Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолёт Ка-27М, экипаж которого выдал целеуказания и скорректировал стрельбу", - сказали военные.

3 февраля российские корветы "Резкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", оснащенные управляемым ракетным вооружением, вышли в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщали в ТОФ.