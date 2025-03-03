МЧС проведет 5 марта масштабную проверку систем оповещения населения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Масштабная проверка систем оповещения населения в РФ пройдет в среду, 5 марта, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник.

"Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет 5 марта", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Подобные проверки системы оповещения являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год. Это позволяет проверить все элементы системы оповещения населения", - пояснили в ведомстве.

Предполагается, что на открытом пространстве воспроизведется сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", также в эфире теле- и радиоканалов пройдет трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".



