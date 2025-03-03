Поиск

МЧС проведет 5 марта масштабную проверку систем оповещения населения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Масштабная проверка систем оповещения населения в РФ пройдет в среду, 5 марта, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник.

"Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет 5 марта", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Подобные проверки системы оповещения являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год. Это позволяет проверить все элементы системы оповещения населения", - пояснили в ведомстве.

Предполагается, что на открытом пространстве воспроизведется сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", также в эфире теле- и радиоканалов пройдет трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".


МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На территории НПЗ в Уфе следов атаки БПЛА пока не обнаружено

В ФСБ сообщили о ликвидации готовившего теракты в метро и подмосковной синагоге

Объем торгов на "Мосбирже" в выходные 1-2 марта составил 10,1 млрд рублей

В МЧС предварительно связали пожар на НПЗ в Уфе с технологическим процессом

Пожар на территории НПЗ в Уфе локализован

Нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе

Что произошло за день: воскресенье, 2 марта

Ограничения в аэропорту Грозного отменены

Аэропорт Грозного приостановил работу

В Подмосковье горит хранилище пластиковой продукции на 3,3 тыс. кв. м

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5937 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });